Лукашенко созвал силовиков на секретное совещание: "Посоветоваться"

Президент Белоруссии второй раз за неделю встретится с главами силовых ведомств.Военно-политическая обстановка и безопасность в преддверии саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске стала основной темой совещания президента Александру Лукашенко с главами силовых ведомств Белоруссии.
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