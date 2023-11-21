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Царьград

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Лукашенко созвал силовиков на секретное совещание: "Посоветоваться"

Лукашенко созвал силовиков на секретное совещание: "Посоветоваться"

Президент Белоруссии второй раз за неделю встретится с главами силовых ведомств.Военно-политическая обстановка и безопасность в преддверии саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске стала основной темой совещания президента Александру Лукашенко с главами силовых ведомств Белоруссии.

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