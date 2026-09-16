В Подмосковье ожидают первые заморозки

В Московской области предстоящей ночью ожидаются первые заморозки. Об этом пишет gazetametro.ru. В отдельных районах региона температура в ночные и утренние часы 17 сентября может опуститься до нуля - минус одного градуса.
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