БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Андрей Михайлов
    это да. плюсую"БРАТ" НАОБОРОТ: ...
  • Валерий Вадимов
    потому что закопали идеологию,а девиз-бабло побеждает зло написан на флаге чинуш...можно даже сказать на кремлёвских ..."БРАТ" НАОБОРОТ: ...
  • mike
    При советской власти дети в войнушку играли, с фашистами сражались, сейчас дети в бандитов играют."БРАТ" НАОБОРОТ: ...

По самые Нидерланды: ЕС ждёт Nexit, а Путина новый союзник — Герт Вилдерс

По самые Нидерланды: ЕС ждёт Nexit, а Путина новый союзник — Герт Вилдерс

В мире наступило время правых политических партий? Сергей Аксенов На фото: лидер Партии свободы Герт Вилдерс (Фото: AP/TASS) Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, претендуя на 35−37 депутатских мандата из 150-ти.

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