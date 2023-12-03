По самые Нидерланды: ЕС ждёт Nexit, а Путина новый союзник — Герт Вилдерс

В мире наступило время правых политических партий? Сергей Аксенов На фото: лидер Партии свободы Герт Вилдерс (Фото: AP/TASS) Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, претендуя на 35−37 депутатских мандата из 150-ти.