Солдаты НАТО - в Ростоке! Нарушен договор с СССР о присоединении ГДР. К чему это ведет?

Иван Щукин

А раз так что есть такой договор, то почему Россия, как правоприемница СССР, не может потребовать выполнения этого договора от подписантов этого договора и почему Путин, Президент России, не потребует от ливерной колбасы выполнение этого договора или компенсацию за нарушение этого договора!? Давно писал что наш МИД тормозной в этих вопросах что и подтверждается лишний раз! Если бы Россия нарушила бы какой нибудь договор, то Запад, во главе с Британией и пиндоснёй, верещали бы об этом во всех СМИ и на весь мир! Да и почему наше руководство молчало до сих пор что существует такой договор???