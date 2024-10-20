Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Волков
    А Т.Иванов - олигарх? Наши генералы из МО которых сраных метлой вымели - кто они?Ядерный шантаж Ук...
  • Регина Толстоброва
    Какая корректность может быть. когда людей ни за что убивают кишлачники эти.Ай да "Два майора"
  • Андрей
    пропаганду всего западного дерьма под запрет!ЛГБТ*, чайлдфри, ...

Солдаты НАТО - в Ростоке! Нарушен договор с СССР о присоединении ГДР. К чему это ведет?

Солдаты НАТО - в Ростоке! Нарушен договор с СССР о присоединении ГДР. К чему это ведет?

Правительство Германии нарушает договор с СССР о присоединении ГДР, чем ставит под удар безопасность населения страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
А раз так что есть такой договор, то почему Россия, как правоприемница СССР, не может потребовать выполнения этого договора от подписантов этого договора и почему Путин, Президент России, не потребует от ливерной колбасы выполнение этого договора или компенсацию за нарушение этого договора!? Давно писал что наш МИД тормозной в этих вопросах что и подтверждается лишний раз! Если бы Россия нарушила бы какой нибудь договор, то Запад, во главе с Британией и пиндоснёй, верещали бы об этом во всех СМИ и на весь мир!  Да и почему наше руководство молчало до сих пор что существует такой договор???
Ответить
5 час.
Владимир Колов
Не надо всему миру демонстрировать своё невежество.
Ответить
4 час.
Владимир Колов
Договор о воссоединении ФРГ и ГДР доступен всему миру все эти годы.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх