Правительство Германии нарушает договор с СССР о присоединении ГДР, чем ставит под удар безопасность населения страны.
Солдаты НАТО - в Ростоке! Нарушен договор с СССР о присоединении ГДР. К чему это ведет?
Комментарии
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Иван Щукин
А раз так что есть такой договор, то почему Россия, как правоприемница СССР, не может потребовать выполнения этого договора от подписантов этого договора и почему Путин, Президент России, не потребует от ливерной колбасы выполнение этого договора или компенсацию за нарушение этого договора!? Давно писал что наш МИД тормозной в этих вопросах что и подтверждается лишний раз! Если бы Россия нарушила бы какой нибудь договор, то Запад, во главе с Британией и пиндоснёй, верещали бы об этом во всех СМИ и на весь мир! Да и почему наше руководство молчало до сих пор что существует такой договор???
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5 час.
Владимир Колов
Не надо всему миру демонстрировать своё невежество.
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4 час.
Владимир Колов
Договор о воссоединении ФРГ и ГДР доступен всему миру все эти годы.
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4 час.
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