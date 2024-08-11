В Петербурге накупили сувениров на почти 12 миллиардов рублей

Объем поступлений в экономику города оказался вдвое выше, чем в 2021 году В 2023 году в Санкт-Петербурге туристы потратили на покупку сувениров 11,8 миллиарда рублей, причем средний чек каждого отдельного гостя города составил 1340 рублей, что на 25% больше показателей двухгодичной давности.