Российские военные ударили по объекту энергетики и аэродромам ВСУ

В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, места сборки безэкипажных катеров и объект энергетики, обеспечивающий работу предприятия вражеского военно-промышленного комплекса.
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