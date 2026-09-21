В России планируют осенью изменить налоговый учет затрат на защиту от БПЛА

Поправки в налоговое законодательство, которые предусматривают возможность учета затрат на защиту объектов от беспилотных летательных аппаратов, а также на их восстановление после атак, готовит совместно с представителями различных отраслей Минфин России, заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов 21 сентября в кулуарах Московского финансового форума.