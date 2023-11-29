Юные боксёры из Новодвинска завоевали шесть медалей на всероссийском турнире

37-й всероссийский турнир по боксу памяти Героев-Североморцев на кубок Героя России Д.Г. Пашаева прошёл на днях в СеверодвинскеВ соревнованиях приняли участие свыше ста спортсменов из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Вельска, Коряжмы, Плесецка и Ярославля.