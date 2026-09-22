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Мужчина лишился обеих ног после четырёх лет жутких болей

Мужчина лишился обеих ног после четырёх лет жутких болей

80-летний житель Великобритании Ник Олсен лишился обеих ног после того, как врачи четыре года не могли поставить ему верный диагноз .

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