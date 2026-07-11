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Медвежий угол

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Семья больше не пропуск: почему детям мигрантов в России больше не рады после школы

Семья больше не пропуск: почему детям мигрантов в России больше не рады после школы

Восток-Медиа В начале июля российский парламент принял важный закон, который вносит серьезные коррективы в жизнь иностранных граждан, приезжающих в страну на работу.

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Комментарии
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Александр Александров
Паспорта они получат в 14 лет. И там будет записано - &quot;гражданин России&quot;. И что тогда с ними делать?
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4 н.
Александр Александров
Да нахрена их вообще в Россию пускать? Из-за них зарплаты &quot;замёрзли&quot; на уровне МРОТ. Предпринимателю выгодно держать &quot;серый рынок рабочих мест&quot; - экономит на выплатах в Соцфонд. На то, что он вредит России предпринимателю наплевать! Главное - бабло!
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4 н.
Александр Каблучко
Политика похлеще любой проституции. Проститутки торгуют своим телом, политики торгуют всем, даже отдаленно им не принадлежащим
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3 н.