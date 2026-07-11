Семья больше не пропуск: почему детям мигрантов в России больше не рады после школы

Александр Александров Паспорта они получат в 14 лет. И там будет записано - "гражданин России". И что тогда с ними делать?

Александр Александров Да нахрена их вообще в Россию пускать? Из-за них зарплаты "замёрзли" на уровне МРОТ. Предпринимателю выгодно держать "серый рынок рабочих мест" - экономит на выплатах в Соцфонд. На то, что он вредит России предпринимателю наплевать! Главное - бабло!