В Турции сократилось количество русских туристов

В целом турпоток увеличился на 11,75% до 10,65 миллиона человек.Количество русских туристов в Турции сократилось на 1,15 миллиона человек в период с января по апрель 2024 года, согласно данным турецкого министерства культуры.
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