Пушков сравнил позиции Макрона и Саркози относительно украинского конфликта

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Франции Николя Саркози о существенном риске войны между Францией и Россией из-за действий нынешнего президента страны Эммануэля Макрона.