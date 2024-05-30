Пушков сравнил позиции Макрона и Саркози относительно украинского конфликта

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Франции Николя Саркози о существенном риске войны между Францией и Россией из-за действий нынешнего президента страны Эммануэля Макрона.
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