В Самаре прошёл традиционный Зелёный марафон

В Самаре прошел одиннадцатый Зеленый марафон Сбера, который привлек внимание тысяч жителей города. Это спортивное благотворительное мероприятие проходило на втором этапе набережной Волги и включало в себя различные дистанции, такие как 4,2 км и 10 км, а также старты для детей и инклюзивные старты.
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