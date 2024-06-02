В Самаре прошёл традиционный Зелёный марафон

В Самаре прошел одиннадцатый Зеленый марафон Сбера, который привлек внимание тысяч жителей города. Это спортивное благотворительное мероприятие проходило на втором этапе набережной Волги и включало в себя различные дистанции, такие как 4,2 км и 10 км, а также старты для детей и инклюзивные старты.