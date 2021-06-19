Пока в плей-офф пробились лишь три сборные, все шансы потеряла всего одна. Даже 4 очка могут оказаться непроходными

Точно и определенно пока можно сказать только одно: Италия, Бельгия и Нидерланды вышли в плей-офф. Но среди них первое место обеспечили себе только голландцы, но даже они пока еще не знают своего соперника по 1/8 финала.
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