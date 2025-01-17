В Республике Крым прошла стратегическая сессия с начальниками муниципальных органов управления образованием и руководителями методических служб, посвященная обсуждению Стратегии развития образования Р

В Республике Крым прошла стратегическая сессия с начальниками муниципальных органов управления образованием и руководителями методических служб, посвященная обсуждению Стратегии развития образования РФ до 2036 года с перспективой до 2040 года.
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