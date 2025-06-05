Список бомбоубежищ появится на «Госуслугах». Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова.
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Список бомбоубежищ появится на «Госуслугах». Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова.