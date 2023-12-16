14 предметов, которые оказались не тем, чем мы думали

Когда начинаешь обращать больше внимания на вещи вокруг, то вдруг понимаешь, как многого не знаешь. Иногда мы просто не знаем точного названия приспособления, иногда не знаем, для чего оно, а иногда просто понятия не имеем, что за странная штуковина перед нами.
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