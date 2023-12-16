Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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14 предметов, которые оказались не тем, чем мы думали

14 предметов, которые оказались не тем, чем мы думали

Когда начинаешь обращать больше внимания на вещи вокруг, то вдруг понимаешь, как многого не знаешь. Иногда мы просто не знаем точного названия приспособления, иногда не знаем, для чего оно, а иногда просто понятия не имеем, что за странная штуковина перед нами.

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