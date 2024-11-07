В Забайкалье стартовал IV Окружной съезд волонтёрских отрядов медицинских вузов

В Забайкалье, на базе Читинской государственной медицинской академии, начался IV Окружной съезд волонтёрских отрядов медицинских и фармацевтических вузов Дальневосточного федерального округа под названием «Эстафета добрых дел».
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