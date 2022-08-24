«Один день с участковым»: журналистка вместе с сотрудником полиции района имени Лазо Хабаравского края заступила на дежурство

В рамках проекта «Один день с участковым» журналист районной газеты «Наше время» Наталья Балыко увидела, как строится обычный трудовой день участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району имени Лазо лейтенанта полиции Александра Комарова.
В рамках проекта «Один день с участковым» журналист районной газеты «Наше время» Наталья Балыко увидела, как строится обычный трудовой день участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району имени Лазо лейтенанта полиции Александра Комарова.
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