Овечкин обогнал Илона Маска и Лионеля Месси по числу упоминаний в новостях в марте 2025 года

«Дзен» рассказал о статистике упоминаний в новостях российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в марте 2025 года, сообщает«Дзен» рассказал о статистике упоминаний в новостях российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в марте 2025 года, сообщает РИА Новости.