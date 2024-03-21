США построят самый большой в истории грузовой самолёт

Огромное воздушное судно понадобилось американцам для перевозки лопастей ветряных электростанций.По сообщениям американских СМИ, самый большой в истории грузовой самолёт назовут WindRunner, что означает "Бегущий по ветру".
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