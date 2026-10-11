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Татар-информ

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Минниханов и Костин пришли на матч «Рубин» – «Динамо»

Минниханов и Костин пришли на матч «Рубин» – «Динамо»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пришли на матч 10-го тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Динамо».

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