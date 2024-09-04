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ИТ-форум "Цифроземье 2024" приглашает туляков в Воронеж 5 сентября

ИТ-форум "Цифроземье 2024" приглашает туляков в Воронеж 5 сентября

5 сентября в Воронеж съедутся делегаты из Центрального федерального округа и других уголков Российской Федерации на ИТ-форум &quot;Цифроземье 2024&quot;, который проходит при информационной поддержке Тульской службы новостей.

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