Путин о Дурове: У нас к нему претензий не было никаких

У российских властей нет никаких претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии IX Восточного экономического форума во Владивостоке.
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