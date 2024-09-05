НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Чего то зашевелились новые живчики, видимо к выборам.... А раньше тяму не было и желания то же.«Новые люди» выст...
  • Александр Пятнистый
    можно и не струганный. главное, чтобы кол был правильно затесан«Повалили его на ...
  • Барма Лей
    Когда сопротивлялся алибек, надо было сразу струганый кол засунуть ему в ж@пу.И всё.«Повалили его на ...

Путин о Дурове: У нас к нему претензий не было никаких

У российских властей нет никаких претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх