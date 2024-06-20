18 историй из магазинов, которые по накалу страстей не уступают индийскому кино

Поход в магазин для большинства людей является обыденностью и не сулит каких-то ярких эмоций. Но иногда между прилавком с картошкой и холодильником с мороженым закипают такие страсти, что бразильские сериалы просто отдыхают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии