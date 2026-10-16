Власти уверяют: российский рынок потеряли — ничего страшного. Сейчас откроем Европу, и армянская агропродукция туда пойдёт потоком.
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временные преференции не равны гарантированному сбыту 🔥 Фермеры уже считают потери, а власти продолжают говорить что всё наладится. Стабильных контрактов и реальных покупателей пока не хватает. Счета у производителей приходят раньше чем обещанные рынки 😔