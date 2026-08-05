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Царьград

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Примгидромет: Холодный фронт принесет ливни в Приморье в пятницу

Примгидромет: Холодный фронт принесет ливни в Приморье в пятницу

Примгидромет прогнозирует грозовые дожди в Приморском крае в пятницу с приходом холодного фронта. Температура существенно понизится, утренние показатели в субботу достигнут плюс 12-17 градусов, а в воскресенье - до плюс 8-10.

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