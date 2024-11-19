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С 1 января в Белоруссии изменится размер пенсий, пособий и штрафов

С 1 января в Белоруссии изменится размер пенсий, пособий и штрафов

С Нового года в стране традиционно изменится размер базовой величины, от которого зависят разного рода выплаты и штрафы.

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