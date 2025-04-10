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Царьград

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Тунис освободил 11 русских после подозрений в терроризме

Тунис освободил 11 русских после подозрений в терроризме

В Тунисе 11 русских граждан, ранее задержанных по подозрениям в терроризме, освобождены по решению следственного судьи.

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