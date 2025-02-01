Камень «вырос» в желудке у мужчины после поедания хурмы

Мужчина съел больше 10 плодов хурмы за раз. В Новосибирске врачам пришлось оперировать мужчину, который за раз съел больше 10 плодов хурмы – у него образовался безоар (плотные образования в желудочно-кишечном тракте).
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