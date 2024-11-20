Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Нежная и воздушная вышивка в технике монохром — схемы

Нежная и воздушная вышивка в технике монохром — схемы

Представляем вашему вниманию схемы вышивки в технике монохром. Схемы несложные и небольшие, их легко и весело будет выполнять.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Красота!Где купить заготовки для вышивки?❤️🙏
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15 час.
Светлана Разные
Действительно, очень простые и нежные квадраты,  «бельевые»,  для белья.  Счётные швы, как я понимаю? Некоторые вполне подходят для вышивания каймы на занавесках, покрывалах, скатертях.
Ответить
15 час.

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