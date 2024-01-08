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Река смерти: Пока ВСУ держат Крынки, русские получили секретное оружие

Река смерти: Пока ВСУ держат Крынки, русские получили секретное оружие

Новогодняя неделя подходит к концу. Однако для фронта это не было поводом для передышки. Особенно в условиях подлой угрозы Киева, когда били по мирным жителям в приграничных городах, стараясь посеять панику и траур.

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