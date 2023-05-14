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В Артемовске погиб наш полковник, замкомандира армейского корпуса: ночью отражади попытки прорыва

В Артемовске погиб наш полковник, замкомандира армейского корпуса: ночью отражади попытки прорыва

Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено.

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