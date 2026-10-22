С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали более 174 тысяч звонков. Из них свыше 12,3 тысячи поступили из других регионов страны, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
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