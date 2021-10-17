Знай наших.

Сегодня были у дочки. У них дом оборудован всякими компьютерными штучками. Все включается-выключается само по себе когда велено, если в саду ночью прошлепает чей-то кот или вовсе ничейный енот, то телефон скажет, что в саду есть посторонние.
Сегодня были у дочки. У них дом оборудован всякими компьютерными штучками. Все включается-выключается само по себе когда велено, если в саду ночью прошлепает чей-то кот или вовсе ничейный енот, то телефон скажет, что в саду есть посторонние.
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