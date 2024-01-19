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Закон и Порядок

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Что мешает избавить Россию от засилья трудовых мигрантов: Милонов назвал три главных проблемы

Что мешает избавить Россию от засилья трудовых мигрантов: Милонов назвал три главных проблемы

# Чернильница «К Путину езжайте»! Парень смело разогнал пьющих у подъезда приезжих Тут на глаза попалось довольно любопытное видео культурного обмена между русским парнем и стайкой иностранных специалистов, отдыхающих не по Гайутдину!   Напомню, что ещё много лет назад Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин объяснил, что мигранты для работодателей это просто находка, ибо:   Они не пьянствуют, они дисциплинированы, трудолюбивы; если зарплату получают, то отправляют её домой, чтобы накормить свои семьи И мы уже далеко не первый год убеждаемся в справедливости этих слов, ну кто из вас видел пьющего или аморально себя ведущего иностранного специалиста? Я вот не видел! Может какой провокатор ещё про наркотики и закладки что скажет? Однако, из каждого правила бывают исключения и появился тут в интернете очень любопытный, предположительно снятый в Бибирево, видеоролик.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Много статей пишется, но мало дел делается и от этого уровень безысходности, раздражения, злости в народе уже зашкаливает. Когда нам предложат статьи о том, что реально сделано для ликвидации диаспор, о реальном уголовном наказании зажравшихся чиновников администраций, миграционных служб, продажных полицейских чиновников и т.д.? Или полномочия наших думцев ограничены  констатацией фактов и на большее не способны?
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