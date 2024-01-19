Что мешает избавить Россию от засилья трудовых мигрантов: Милонов назвал три главных проблемы

# Чернильница «К Путину езжайте»! Парень смело разогнал пьющих у подъезда приезжих Тут на глаза попалось довольно любопытное видео культурного обмена между русским парнем и стайкой иностранных специалистов, отдыхающих не по Гайутдину! Напомню, что ещё много лет назад Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин объяснил, что мигранты для работодателей это просто находка, ибо: Они не пьянствуют, они дисциплинированы, трудолюбивы; если зарплату получают, то отправляют её домой, чтобы накормить свои семьи И мы уже далеко не первый год убеждаемся в справедливости этих слов, ну кто из вас видел пьющего или аморально себя ведущего иностранного специалиста? Я вот не видел! Может какой провокатор ещё про наркотики и закладки что скажет? Однако, из каждого правила бывают исключения и появился тут в интернете очень любопытный, предположительно снятый в Бибирево, видеоролик.