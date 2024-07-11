Bloomberg: план Макрона отправить инструкторов Украине провалился после выборов

План Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину оказался под вопросом после того, как президент Франции потерпел неудачу на парламентских выборах, а также не встретил широкой поддержки со стороны союзников.
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