В Нижнем Тагиле организована проверка после нападения бродячих собак на женщину с ребёнком

25 ноября 2024 года возле образовательного учреждения на улице Сергея Коровина в Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на женщину с несовершеннолетним ребёнком, говорится в сообщении СУ СК РФ по Свердловской области.
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