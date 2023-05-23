Замглавы МИД Рябков обвинил Вашингтон в цинизме и манипулировании данными СНВ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о цинизме Вашингтона и попытках манипуляции данными по стратегическому наступательному вооружению, после того как в Госдепе обвинили Россию в срыве принятия итогового документа на Конференции о запрещении химического оружия.
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