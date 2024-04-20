Эксперт спрогнозировал рост курса доллара к лету

Российский рубль может продолжить свое ослабление по отношению к доллару и евро к летним месяцам, согласно прогнозу кандидата юридических наук Исмаила Исмаилова, доцента кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ.