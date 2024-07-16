Небольшой смерч на "кошачке" Необычное явление попало в кадр нашей подписчицы во время отдыха на реке Бузулук.
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Небольшой смерч на "кошачке" Необычное явление попало в кадр нашей подписчицы во время отдыха на реке Бузулук.