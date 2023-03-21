В России создан искусственный желудочек сердца для маленьких детей

Ученые российского Центра трансплантологии, носящего имя академика Шумакова и расположенного в московском Щукине, объявили о создании искусственного аналога левого желудочка (ИЛЖ), предназначенного для лечения детей от трех лет, но не старше десяти.
Ученые российского Центра трансплантологии, носящего имя академика Шумакова и расположенного в московском Щукине, объявили о создании искусственного аналога левого желудочка (ИЛЖ), предназначенного для лечения детей от трех лет, но не старше десяти.
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