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В России создан искусственный желудочек сердца для маленьких детей

В России создан искусственный желудочек сердца для маленьких детей

Ученые российского Центра трансплантологии, носящего имя академика Шумакова и расположенного в московском Щукине, объявили о создании искусственного аналога левого желудочка (ИЛЖ), предназначенного для лечения детей от трех лет, но не старше десяти.

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