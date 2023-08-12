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Менелл вернется в строй к началу сезона, Джиошвили – к середине сентября

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл должен восстановиться от травмы к началу нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

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