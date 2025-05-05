Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Бестолковки. Дела пакистанские

Бестолковки. Дела пакистанские

Свежести "Пакистан сталкивается с критической нехваткой боеприпасов из-за поставок снарядов на Украину" Издание Indian Express утверждает, что текущих запасов артиллерийских снарядов Исламабада хватило бы на четыре дня полномасштабной войны, что связано с тайными поставками оружия на Украину с 2022 года.

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