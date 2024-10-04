В Иркутске арестованы главы этнических диаспор

КК Коля Колянов Надо провести референдум по всей России против мигрантов в один день.

Александр Ляшенко Эти мрази(мигранты) уже глубоко проникли во властные структуры РФ. и по факту начинается война россиян за свои гражданские права с продажной властью и мигрантами