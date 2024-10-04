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В Иркутске арестованы главы этнических диаспор

В Иркутске арестованы главы этнических диаспор

Царьград Фото: Belkin Alexey/Globallookpress Главы этнических диаспор задержаны в Иркутске за организацию незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по региону.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Надо провести референдум по всей России против мигрантов в один день.
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1 час.
Александр Ляшенко
Эти мрази(мигранты)  уже глубоко проникли во властные структуры РФ. и по факту начинается война россиян за свои гражданские права с продажной властью и мигрантами
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32 мин.
Александр Ляшенко
До проведения такого референдума, необходимо зачистить ФМС и МВД, от тех кто причастен к раздаче российских паспортов, с обязательной конфискацией имущества,нажитого изменой государству.
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27 мин.

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