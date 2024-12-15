Новый лидер Сирии: обязательный призыв в армию будет почти полностью отменен

Новые власти Сирии почти полностью отменят обязательный призыв в национальную армию. Об этом лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria TV.
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