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Воронежские новости

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Воронежцев предупредили о мошенничестве с автомобилями из-за рубежа

Воронежцев предупредили о мошенничестве с автомобилями из-за рубежа

Потерпевшим приходят уведомления с требованием оплатить фиктивные платежи. Для убедительности мошенники прикладывают к письмам фотографии автовозов с транспортом.

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