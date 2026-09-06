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В марафоне «Пушкин — Санкт Петербург-2026» приняли участие более 11 тыс. человек

В марафоне «Пушкин — Санкт Петербург-2026» приняли участие более 11 тыс. человек

В воскресенье, 6 сентября, в Северной столице состоялись Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике — 99-й марафон "Пушкин — Санкт‑Петербург".

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