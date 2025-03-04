Крейсер «Карлсруэ». Погибший непобежденным Перевод статьи «Unbesigt gesunken», опубликованной в немецком журнале «Schiff Classic» N8/2024.
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Крейсер «Карлсруэ». Погибший непобежденным Перевод статьи «Unbesigt gesunken», опубликованной в немецком журнале «Schiff Classic» N8/2024.
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