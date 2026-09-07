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Звезда «Зловещих мертвецов» шокировал фанатов: врачи дали ему всего пять лет жизни

Звезда «Зловещих мертвецов» шокировал фанатов: врачи дали ему всего пять лет жизни

Брюс Кэмпбелл заявил о пятилетнем прогнозе из-за рака 68-летний актёр Брюс Кэмпбелл, известный по культовой франшизе «Зловещие мертвецы», раскрыл пугающий вердикт онкологов: из-за диагностированного заболевания ему осталось около пяти лет.

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